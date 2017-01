Via Alatri, incendio distrugge cinque auto

Pauroso incendio nella tarda serata di venerdì al Prenestino. In via Alatri, all'altezza dell'incrocio con piazza Sabaudia, sono andate distrutte cinque auto. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Centocelle e i vigili del fuoco che in poco più di 10 minuti hanno domato le fiamme.

Paura per i residenti: le fiamme hanno infatti raggiunto il primo piano, con una densa nuvola di fumo nero. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche l'ipotesi che ad innescare l'incendio possano essere stati dei petardi.