Incendio al Salario: distrutti venti motorini e un'auto, si indaga sulle cause

Brutto incendio nella notte tra via Adige e via Agri 17. A bruciare, per cause ancora in via di accertamento, 20 scooter e un'auto rimasta completamente distrutte dal rogo che ha seriamente danneggiato anche altre sei vetture, il portone del condominio e la serrande di un'attività commerciale. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 3 del mattino di oggi 26 aprile.

Sul posto, allertati, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, un'autobotte e i Carabinieri. I pompieri in circa un'ora sono riusciti a spegnere le fiamme. Immediate le indagini. I militari, dopo i rilievi del caso, hanno ascoltato alcuni residenti e i proprietari dei mezzi coinvolti. Al momento nessuna pista è esclusa, dal corto circuito all'ipotesi dolosa.