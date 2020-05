Ostia, incendio in un appartamento: intossicato un uomo. Palazzina evacuata

Incendio nella mattinata del 14 maggio ad Ostia, quando intorno alle 9:50 circa le fiamme hanno invaso un appartamento al secondo piando di una palazzina in via Ferdinando Acton.

Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, che indagano sulle cause, e la polizia di Stato.

Un uomo, intossicato, è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. La moglie, invece, è stata soccorsa sul posto. La palazzina è stata temporaneamente evacuata. Nelle prossime ore sarà valutato se l'appartamento in questione possa essere agibile o meno. Si indaga sulle cause del rogo.