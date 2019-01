Incendio a Velletri: in fiamme centro lavorazione del ferro

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 9 in una piccola azienda che si occupa della lavorazione del ferro in via Ariana a Velletri, in provincia di Roma. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e il Nucleo Nbcr. Il centro, di circa 500 metriquadri, si trova in un edificio isolato. Al momento le fiamme sono state

Pompieri al lavoro anche per mettere in sicurezza alcune bombole di acetilene e ossigeno presenti all'interno dell'attività. Non risultano persone ferite o intossicate. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.