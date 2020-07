Incendio in un mobilificio: in fiamme un'area di 150 metri quadrati

Incendio in un mobilificio a Valmontone. Le fiamme sono divampate nella serata di martedì 7 luglio in uno spazio di esposizione e vendita di via dei Pini.

Allertati i soccorsi, nel Comune della provincia sud di Roma sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto un'area di circa 150 metri quadrati.

Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti i carabinieri. A determinare l'incendio sarebbe stato un corto circuito. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Agibile la struttura.