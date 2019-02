Incendio al Trullo: fiamme davanti ad un minimarket, non è esclusa pista dolosa

Non è esclusa l'ipotesi dolosa in merito all'incendio divampato nella notte tra il 7 e l'8 febbraio a Roma, davanti a un negozio di alimentari al Trullo, in via Monte delle Capre. Le fiamme, scoppiate sul marciapiede, hanno interessato la parte esterna dell'esercizio commerciale e annerito la facciate di un palazzo.

Sul posto presenti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Torrino Nord. Le indagini sono in corso e nessuna pista è esclusa. Non ci sono stati danni e non sono stati registrati feriti o intossicati.