Incendio al Trullo: auto danneggiate dalle fiamme, due quelle distrutte

Un bagliore a rischiarare la notte e molto fumo. Incendio al Trullo dove le fiamme hanno danneggiate due auto, distruggendone altre due. La chiamata ai soccorsi intorno alle 23:30 di martedì sera.

In particolare l'incendio è divampato in via Pelago, altezza vicolo Monte delle Capre. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, le volanti e gli agenti del Commissariato San Paolo di polizia. A prendere fuoco un terreno incolto con sterpaglie. Un vasto focolaio con le fiamme che hanno poi interessato alcune auto in sosta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spento l'incendio dai pompieri il bilancio è stato di due auto distrutte, una Mercedes Classe A ed una Renault Clio. Danneggiate altrettante vetture, una Ford Ka nella parte anteriore ed una Opel Insigna. Da accertare le cause, ascoltati i proprietari delle macchine. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.