Incendio a Termini, fiamme su treno fermo al binario 22

Attimi di tensione questa mattina alla stazione Termini dove un treno è andato parzialmente a fuoco. E' successo intorno alle 11 all'altezza del binario 22. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da accertare, dalla pancia del treno fermo in stazione e con nessun passeggero a bordo.

A far scattare l'allarme gli addetti alla vigilanza Italpol in servizio che hanno allertato i Vigili del Fuoco in servizio prontamente intervenuti per spegnere il principio di incendio. Nonostante il denso fumo nessuno è rimasto ferito o intossicato. Si indaga per capire le esatte cause del rogo che hanno danneggiato il treno. L'offerta commerciale delle Ferrovie dello Stato non ha subito rallentamenti.