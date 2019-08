Incendio in un capannone, le fiamme 'mangiano' 450 balle di fieno

Incendio, nella serata del 27 agosto, nella zona di Tragliatella, periferie di Roma. Qui, in via Crescentino 58, dalle 23 i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per spegnere in incendio che ha coinvolto un capannone ampio circa 700 metri quadri, adibito a parcheggio di mezzi agricoli.

I pompieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi ad altre strutture e alcune abitazioni situate nelle vicinanze. Purtroppo sono rimasti danneggiati diversi attrezzi agricoli, un trattore cingolato e distrutti 450 rotoli di fieno.