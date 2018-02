Auto in fiamme sul Raccordo Anulare: chiuso tratto di carreggiata interna

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un'auto ha preso fuoco richiedendo la chiusura temporanea di un tratto di A90 in carreggiata interna. Le fiamme sono divampate poco dopo le 10:30 di questa mattina a bordo di una vettura che viaggiava all'altezza dell'uscita della via Ardeatina.

Incendio sul Raccordo Anulare

Pesanti le ripercussioni al traffico veicolare dell'anello stradale della Capitale, chiuso temporaneamente il tratto di A90 dove è andata a fuoco l'auto, al fine di consentire l'intervento dei soccorritori, lunghe code si sono registrate dallo svincolo 19 Allacciamento Diramazione Roma Sud all'uscita 24 della via Ardeatina, in carreggiata interna.

Traffico sul Raccordo Anulare

Ripercussioni anche in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco sono infatti state chiuse temporaneamente la seconda e terza corsia del Gra in carreggiata interna. Sul posto anche la PolStrada ed il personale Anas.