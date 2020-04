Paura a Torre Maura, fiamme in un appartamento: evacuato un palazzo

Quindici appartamenti evacuati, tre pesantemente danneggiati, numerosi anziani e disabili salvati a braccio da Polizia Locale, Carabinieri e vigili del Fuoco e una persona intossicata. E' il bilancio dell'incendio che ha coinvolto un palazzo di via delle Pispole a Torre Maura. E le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi se, alle 8, una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, in transito sulla Casilina, non avesse notato la nuvola di fumo nero proveniente dal palazzo.

In particolare l'intervento dei vigili urbani ha salvato la vita ad un'anziana, intrappolata nell'appartamento dove viveva con il figlio di 44 anni. L'intervento dei caschi bianchi ha anticipato l'arrivo dei vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine ed ha consentito di coordinare i primi soccorsi. Nel palazzo, abitato da molte persone anziane e invalide, si è generato il panico e per salvare le persone all'interno è stato necessario un alacre lavoro di trasporto a braccia tra le scale della struttura.

A bruciare, per cause ancora da accertare, un appartamento al primo piano. Le fiamme però hanno coinvolto anche il piano superiore. Tre, secondo le informazioni raccolte, le case pesantemente danneggiate. In via precauzionale lo stabile è stato evacuato e alle persone salvate è stata offerta assistenza con coperte e generi di primo conforto. Una donna è stata trasportata al Sant'Eugenio per intossicazione da fumo.

Sul posto oltre agli agenti dello SPE della polizia Locale di Roma Capitale, anche i carabinieri e la polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni RomaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di RomaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery