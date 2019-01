Incendio Torre Maura: furgone esplode davanti una ditta, ipotesi dolosa

Incendio ed esplosione nella notte tra il 6 e il 7 novembre a Torre Maura, a pochi chilometri da via Casilina. Le fiamme sono divampate davanti una ditta di termoidraulica. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, e i Carabinieri che indagano sull'ipotesi dolosa.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione Casilina, poco dopo la mezzanotte le fiamme sono fuoriuscite da un furgone di proprietà della ditta di termoidraulica. All'interno della vettura due bombole di ossigeno e acetilene che sono quindi esplose danneggiando l'ingresso dell'attività commerciale e anche un altro furgone.

Nei pressi del mezzo da cui è partito l'incendio, i carabinieri hanno trovato una tanica contenete benzina. Il titolare della ditta, ascoltato, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce, neanche in passato. Gli uomini della stazione Casilina indagano, la pista dolosa è sicura. Da determinare le cause del gesto.