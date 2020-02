Incendio via Prenestina: officina meccanica in fiamme, tre feriti. Evacuata palazzina

Incendio sulla via Prenestina a Tor Tre Teste dove tre persone sono rimaste ferite. Alta la colonna di fumo nero ben visibile da diversi chilometri di distanza. L'allerta ai soccorritori poco prima delle 17:00 di lunedì 24 febbraio. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco (con due squadre, l'autobotte ed il carro autoprotettori), le ambulanze del 118, gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato e diverse pattuglie dei Gruppi Casilino e Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.

A prendere fuoco una officina meccanica che si trova all'altezza dell'incrocio con via Casale del Drago. Divampato l'incendio, che ha avvolto nel volgere di breve l'esercizio commerciale, ad avere la peggio sono stati i due proprietari dell'attività commerciale, trasportati in ospedale dalla ambulanze con delle ustioni alle mani, oltre ad un agente di polizia, rimasto intossicato a causa del fumo inalato durante l'intervento di soccorso.

Paura per i residenti della palazzina di quattro piani che si trova sopra il meccanico, evacuati per motivi di sicurezza.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Prenestina, altezza civico 647, interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso al traffico con la viabilità deviata su via Aristide Staderini.

Deviazioni anche per i mezzi di trasporto pubblico con le linee 313, 501 e 508 deviate dal normale percorso su via De Chirico, via Collatina e viale Palmiro Togliatti.