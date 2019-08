Doppio incendio a Tor Tre Teste: brucia il parco, fumo e fiamme vicino le case

Paura oggi 13 agosto per gli abitanti di Tor Tre Teste a causa di un doppio incendio. I due roghi sono scoppiati, entrambi, intorno alle 11:50 circa: uno localizzato davanti al laghetto del parco, l'altro in via delle Fragole a ridosso dell'impianto di atletica e rugby.

Le fiamme e il fumo generato, inoltre, hanno lambito le abitazioni. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, e i residenti non sono stati fatti evacuare. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile.