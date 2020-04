Tor Bella Monaca: litiga con la moglie e va a dormire nel box auto, poi scoppia l’incendio

Mentre si lavora per il ripristino dell'utenze dell’acqua e della corrente elettrica emergono nuovi particolari sull'incendio scoppiato nella ‘torre’ che si trova al civico 90 di viale Senta Rita da Cascia. Proprio qui i soccorritori hanno trovato nel suo box auto un 45enne in compagnia del suo cane. Motivo del trasferimento dell’uomo nei garage al piano seminterrato della palazzina Ater l’ennesimo litigio con la moglie.

Per questo aveva deciso di trasferirsi nei garage in quanto, non potendo entrare in contatto con altre persone a causa delle norme anticontagio sul Coronavirus, non aveva trovato altro luogo dove andare, se non il box che si trova non lontano dal locale dei quadri elettrici dove un corto circuito ha determinato l’incendio intorno alle 3:30 della notte del 15 aprile.

Intanto proseguono i disagi per le 70 famiglie che vivono nella torre del popoloso e popolare quartiere del VI Municipio delle Torri con gli abitanti, rimasti senza acqua e luce in attesa di chiamare i tecnici per riattivare le utenze nelle abitazioni, costretti a riempire taniche e bottiglie dall’autobotte arrivata sul posto per sopperire alla mancanza di tale bene primario.

Una notte di apprensione, come raccontato dai residenti ai microfoni di RomaToday. “Abbiamo sentito puzza di bruciato - racconta una donna - e siamo usciti tutti di casa. Qui nel palazzo ci sono disabili, bambini ed anziani, come mia nonna di 95 anni che non si può muovere dal letto”.

Paura che hanno avuto soprattuto gli abitanti dei primi piani. “Ogni tanto succede qualcosa - racconta un’altra residente -. Io abito al primo piano, mi sono spaventata. Guardi la finestra al primo piano, potevo morire soffocata”.

Nonostante le difficoltà gli abitanti non perdono il sorriso, seppur amaro, come racconta un’altra residente del palazzo mostrando un pagamento da fare: “Non ho la luce dentro casa ed è arrivata la bolletta”.