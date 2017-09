Incendio a Tor Bella Monaca, appartamento in fiamme in viale Santa Rita da Cascia

Paura a Tor Bella Monaca. Un incendio si è sviluppato in un appartamento all'interno di una delle torri, alta 14 piani in viale Santa Rita da Cascia 80. Le fiamme sono partite da un'abitazione situata al settimo piano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo anche con l'ausilio di un'autoscala.

Due le persone presenti all'interno dell'appartamento. Uno di loro, un giovane di 32 anni, è rimasto ustionato ed è stato portato via in ambulanza. Illesa invece la donna che viveva con lui. Durante le operazioni di spegnimento il palazzo è stato per precauzione evacuato.