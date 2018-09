Togliatti, incendio al centro raccolta Ama: struttura fuori uso

Un nube di fumo alta, visibile da tutti i quartieri del quadrante sud est della Capitale. A provocarla un incendio che ha interessato il centro raccolta di viale Palmiro Togliatti, nella zona di Subaugusta nel VII municipio. Ignote le cause del rogo. L'allarme è scattato poco dopo le 18. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

In una nota Ama informa che "il centro di raccolta di viale Palmiro Togliatti rimarrà temporaneamente chiuso all’utenza a causa di un incendio sviluppatosi all’interno della struttura nel pomeriggio di oggi. Le cause dell’incendio sono tuttora in corso di accertamento da parte dei tecnici aziendali e delle Autorità competenti. Ama invita tutti i cittadini che avessero bisogno di conferire materiali ingombranti, elettrici ed elettronici ad utilizzare le strutture più vicine: via Teano 38 (V municipio) e Ponte Mammolo (IV municipio)".