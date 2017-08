Incendio a Tivoli finisce in tragedia: morte madre e figlia

Tragedia a Tivoli dove i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio hanno rinvenuto i corpi privi di vita di due donne, madre e figlia di 92 e 67 anni. E' accaduto nel pomeriggio di oggi 7 agosto in seguito allo scoppio di due vasti fronti di fuoco divampati nella zona della Crocetta. A prendere fuoco una vasta area di sterpaglie e macchia mediterranea con due focolai divampati uno a ridosso di via dei Monti Lucretili e l'altro in via Sant'Agnese.

Trovate due donne morte a Tivoli



Impegnati nelle operazioni di spegnimento dei focolai i vigili del fuoco hanno poi trovato le due donne, madre e figlia, all'interno di una casa isolata di via dei Monti Lucretili. Per Ines Scrocca, che avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 19 di agosto e Rosanna Schianci 67enne, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nell'abitazione c'era anche una terza persona, un uomo 75 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Disposta l'autopsia

Sul posto per accertare i fatti gli agenti del commissariato di Tivoli, i carabinieri, la polizia scientifica e la polizia municipale del Comune della Città dell'Arte. Disposta l'autopsia sarà il medico legale a stabilire le cause della tregedia, ma dalle prime indagini sembra che le due donne siano morte intossicate.

Abitazioni evacaute

Il pauroso incendio si è sviluppato su due fronti intorno alle 16:30 di oggi, tra il Comando della Polizia Locale di Tivoli ed il Monte della Crocetta. Sul posto per domare il rogo diverse squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio delle autobotti, dei Canadair e dell'elicottero dei pompieri. A scopo precauzionale alcune famiglie sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni lambite pericolosamente dalle fiamme.

Strade chiuse

Sul posto assieme ai pompieri ed alle forze dell'ordine decine di volontari delle associazioni di protezione civile. Alta la colonna di fumo ben visibile da buona parte del Comune della Città dell'Arte. Per permettere le operazioni di spegnimento del vasto incendio sviluppatosi nella zona di Sant’Agnese, via Monti Lucretili e poi sul Monte Catillo, è stato necessario chiudere temporaneamente la via Tiburtina Valeria al traffico in entrambe le direzioni di marcia.