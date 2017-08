Madre e figlia morte nell'incendio: il Sindaco di Tivoli proclama il lutto cittadino

Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino. Tivoli ancora sotto choc per la morte di madre e figlia, rimaste intrappolate nella loro abitazione di via Tiburtina Valeria 32 avvolta dalle fiamme del vasto incendio che ha colpito la città della provincia nord est romana lunedì 7 agosto. Ines Scrocca, 92 anni e Rosanna Schianchi, 68, sono infatti state trovate prive di vita nella loro casa. Assieme a loro il marito di quest'ultima, Aldo Conti, 75 anni, trovato sotto choc nella villetta isolata dove si è consumata la tragedia ed ancora ricoverato all'ospedale San Giovanni Evangelista.

Lutto cittadino a Tivoli

Una giornata infernale, quella vissuta dagli abitanti di Tivoli, terminata in tragedia. Parole di conforto sono arrivate dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e dall'amministrazione comunale, che hanno "espresso profondo cordoglio e partecipano al lutto che ha colpito i familiari e l’intera comunità per la morte di Ines Scrocca, 92 anni, e Rosanna Schianchi, 68 anni, madre e figlia decedute a causa dell’incendio che ha coinvolto, oltre a vaste estensioni di terreno, anche la loro abitazione in via Tiburtina Valeria, in località Crocetta. Nel giorno dei funerali, l’amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino".

Incendio anche l'8 agosto

Una città già martoriata dalle centinaia di incendi che da prima dell'inizio quest'estate stanno devastando Roma e la sua provincia. Dopo ilo doppio focolaio di ieri, alle prime luci di questa mattina si è infatto sviluppato un nuovo focolaio, poco distante dal vasto incendio che lunedì ha portato morte e distruzione. Fiamme e fumo ben visibili sin dalle 5:30 e poi spenti dai soccorritori allertati dai tiburtini ancora spaventati per la morte di madre e figlia.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lunedì di fuoco

Una ennesima super giornata di lavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impegnati anche ieri in circa 120 interventi, con un percentuale molto alta di incendi di sterpaglie e macchia i mediterranea, almeno il 90 per cento. I soccorritori anche ieri sono stati impegnati nella pineta di Castel Fusano ed in via Santo Spirito a Capena.

Incendi a Roma 7 agosto

Lunedì di fuoco che era cominciato dalla tarda mattina con un incendio di sterpi in via di Trigoria, con il fumo ad invadere la via Pontina. Poi ancora fiamme sulla strada che collega Roma a Latina all'altezza della baraccopoli di Castel Romano (chilometro 24). Nella Capitale altri incendi si sono sviluppati in via dei Romagnoli, sulla via del Mare, in via Ponte di Nona, angolo via Prenestina, via Aosta e nel pomeriggio in via Valdarno.

Incendi in provincia di Roma

Super lavoro anche in provincia di Roma con vasti focolai nel comune di Roviano, in quello di Subiaco, in via dell'Uccellaria ad Ariccia, nel territorio di Bellegra e come detto, a Tivoli.