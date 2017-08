Tivoli: dopo la morte di madre e figlia ancora incendi in città

Ancora fiamme a Tivoli. Dopo la tragedia di ieri con la morte di madre e figlia, rimaste intrappolate nella loro abitazione circondata dal vasto incendio che ha bruciato le zone di Sant'Agnese e della Crocetta, ancora roghi nella Città dell'Arte. I primi focolai alle prime luci dell'alba nella zona di Casale Todini. Nel pomeriggio di oggi 8 agosto nuovi focolai nella Riserva di Monte Catillo e sui monti comunali.

Canadair ed elicotteri a Tivoli

Un incendio che ha riacceso la paura, con la città ancora sotto choc per la perdita di Ines Scrocca e Rosanna Schianchi, per la cui morte il Sindaco di Tivoli ha proclamato lutto cittadino. Sul posto per avere ragione delle fiamme i vigili del fuoco ed i volontari delle associazioni di protezione civile con il supporto di elicotteri e canadair dei pompieri.

I nuovi fronti di fuoco

Alle 17:45 sono stati posti quasi completamente domati e comunque posti sotto controllo, poco fa, i nuovi incendi che oggi, a più riprese, hanno interessato diversi fronti nell’area dei Monti comunali e della Riserva di Monte Catillo, tra la Crocetta e il Bivio di San Polo. Per spegnere gli incendi che si sono riaccesi nel primo pomeriggio, a supporto dei vigili del fuoco e delle associazioni di protezione civile, su richiesta del sindaco Giuseppe Proietti, sono entrati in azione quattro elicotteri e un canadair. Il mezzo aereo in particolare ha effettuato sei lanci sul fronte che si stava dirigendo verso il centro abitato del Bivio di San Polo.

Intervento dei mezzi cingolati

Il primo cittadino, presente sul posto per coordinare le operazioni, ha disposto l’intervento di mezzi cingolati per permettere ai vigili del fuoco e alla protezione civile di raggiungere via terra l’area, molto impervia, interessata dagli incendi di oggi, con l’obiettivo di tenere sotto controllo anche nelle prossime ore eventuali altri focolai che potrebbero riaccendersi.

Incendi in provincia

Incendi che anche questo martedì non hanno dato tregua ai soccorritori. Dalle 8:00 alle 14:00 sono stati circa 70 gli interventi, di cui il 50 per cento per incendi sterpaglie. I focolai più importanti nel Comune di Mazzano Romano, Strada Comunale Monte Gelato e nel Comune di Magliano Romano (Piazza Antica).