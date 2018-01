Incendio in autostrada: in fiamme tir con un carico di rifiuti speciali

Incendio sull'autostrada A12 dove un tir che trasportava rifiuti speciali ha preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia poco dopo le 4:30 della notte fra l'11 ed il 12 gennaio all'altezza del chilometro 75 della autostrada, corsia nord, altezza svincolo Tarquinia. I pompieri del Comune portuale prontamente intervenuti hanno poi provveduto ad estinguere le fiamme ed a mettere in sicurezza l'area.

Incendio tir sull'autostrada A12

L’autoarticolato trasportava rifiuti speciali non pericolosi solidi e non polvilurenti. Prima dell'arrivo dei soccorritori il conducente aveva già sganciato la motrice dal semirimorchio. A causa delle fiamme o di un mal funzionamento (aspetto ancora in via di accertamento), i piedini di sostegno del rimorchio hanno ceduto, consentendo al cassone di adagiarsi sulla strada. Questo aspetto, unitamente alla quantità del carico presente, hanno reso laboriose le operazioni di spegnimento.

Materiale residuo sull'autostrada A12

È stata richiesta una pala meccanica e cassoni per il trasbordo materiale residuo preservato dalle fiamme al Comando dei Vigili del fuoco di Viterbo. Nessun è rimasto ferito. Presente la Polizia Stradale. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo oltre due ore di lavoro ( dalle 4:35 alle alle 6:50 circa).