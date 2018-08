Incendio in autostrada: tir prende fuoco in A1

Mattinata di paura nel tratto dell’Autostrada del Sole fra la provincia sud di Roma e la Ciociaria. Verso le 12:00 di oggi 6 agosto, per cause ancora da accertare, un grosso tir ha preso fuoco nella parte anteriore e l’autista, fortunatamente, ha fatto in tempo a mettersi in salvo.

Incendio tir in autostrada

L’incidente è avvenuto al chilometro 592 in direzione nord tra i caselli di Anagni e Colleferro. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di autostrade per l’Italia che hanno dovuto lavorare diverso tempo per spegnere l’incendio. La circolazione verso le 13 e 30 è tornata alla normalità dopo che in precedenza si erano formati dei forti rallentamenti. (da FrosinoneToday).