Incendio a Pietralata: capannone distrutto dalla fiamme

Notte di fuoco a Pietralata dove un incendio ha distrutto un vecchio capannone abbandonato. Siamo in via della Mortella, strada senza uscita da cui si accede dalla via Tiburtina. Qui poco dopo la mezzanotte un'alta colonna di fumo si è sprigionata nel cielo rischiarato dalle fiamme dell'incendio. Decine le telefonate al 112, con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio capannone via della Mortella

Arrivati sul posto i soccorritori hanno quindi domato le fiamme. Parzialmente distrutto il capannone abbandonato. Nessuno a quanto si apprende è rimasto ferito, né si sono registrati danni alle strutture adiacenti. Da accertare le cause che hanno determinato l'incendio, accertamenti in corso da parte degli agenti di polizia.