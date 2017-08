Incendio sulla Tiburtina: fumo nero in cielo, evacuato stabilimento Mercedes

Brutto incendio oggi 1 agosto sulla Tiburtina. A bruciare un vasto campo di sterpaglie alle spalle dello stabilimento Mercedes sulla via Tiburtina 1258, all'angolo con via Giulio Vincenzo Bona. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 16 per cause ancora da chiarire.

Evacuato stabilimento Mercedes

Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del Fuco per domare il rogo alimentato dal vento: le fiamme sono arrivate fino al parcheggio dell'azienda automobilistica. A dar supporto ai soccorsi anche un elicottero della Protezione Civile.

A causa delle nube nera alta in cielo lo stabilimento Mercedes è stato fatto evacuare per precauzione. Il fumo è ben visibile sul Grande Raccordo Anulare, la Tiburtina Valley e la zona di Settecamini.

Altro incendio ad Ostia

A bruciare, anche oggi, è stata pure la zona di Ostia. Stavolta nella pineta delle Acque Rosse. Le fiamme hanno costeggiato il lato di via delle Azzorre, davanti la scuola elementare dove giovedì scorso l'area verde della Riserva Naturale del Litorale Romano ha bruciato ancora [qui il video].

Doppio incendio oggi sulla via Pontina. Le fiamme sono scoppiate sul lato dello spartitraffico per poi coinvolgere i campi adiacenti. Entrambi all'altezza di Castel Romano. Il primo questa mattina intorno alle 9 con disagi in direzione di Latina. L'altro intorno alle 14:15 che ha causato traffico e code, a cause del fumo, in entrambe le direzioni. Sul posto la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e personale Astral.