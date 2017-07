Incendio a Casal Monastero, fumo sul raccordo: chiuso svincolo Centrale del Latte

Una nuvola di fumo sulla zona Tiburtina. Dalle 14.30 un vasto incendio di sterpaglie sta interessando un terreno in zona Casal Monastero. Più precisamente a bruciare sterpaglie in via Domenico Grisolia. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte.

Fumo invade il Grande Raccordo Anulare

Il terreno si trova nelle adiacenze del raccordo. Il fumo ha raggiunto proprio l'arteria che circonda Roma, costringendo l'Anas a chiudere lo svincolo 12, centrale del Latte Sant'Alessandro. Alle 15:30 circa, è stata riaperta la carreggiata interna. Un'ora dopo riapertura anche in carreggiata esterna.