Incendio a Villa De Sanctis: le fiamme distruggono il teatro Nuovo Planet occupato

Due incendi in una settimana, il primo a lambire la struttura ed il secondo all'interno dell'ex teatro. Siamo a Villa De Sanctis, dove nel pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all'ex Nuovo Planet, il teatro tenda occupato di via Romolo Lombardi, nella zona dell'ex Casilino 23.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e quelli del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. Vasto l'incendio con un'alta colonna di fumo nero visibile per diverse ore da chilometri di distanza, così come l'odore acre di quanto andato a fuoco avvertito in tutta l'area per molte ore dopo la fine del rogo.

Intervenuti all'angolo fra via Lombardi e viale della Primavera i soccorritori hanno dovuto faticare non poco per spegnere l'incendio che ha distrutto il teatro occupato. Da quanto si apprende al momento dello scoppio dell'incendio nessuno era presente nella struttura. Da accertare le cause.