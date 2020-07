Incendio a Talenti: compattatore Ama in fiamme a due passi dalla sede del III Municipio

Incendio a Talenti dove un compattaore Ama ha preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco in via Umberto Fracchia, a poche decine di metri di distanza dalla sede del III Municipio Montesacro. L'allerta poco dopo le 9:00 di martedì 21 luglio.

Allertati dagli operatori ecologici a lavoro sul camion dell'Azienda Municipalizzata Romana, all'angolo fra via Fracchia e via Luigi Capuana sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 6A Nomentano ed una autobotte (la AB9).

Alta la colonna di fumo sprigionata dal mezzo andato a fuoco, con le fiamme spente nel volgere di breve dai pompieri romani. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause.

Con quello di martedì mattina è il quinto mezzo Ama andato a fuoco nel volgere di poco più di due mesi. Prima che a Talenti analogo intervento era stato effettuato in via di Cornelia quando a prendere fuoco fu uno "squaletto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andando a ritroso sono invece stati altri tre gli interventi dei pompieri, in via Delia a La Rustica, con una spazzatrice andata carbonizzata, sulla via Salaria, nella zona di Villa Spada e su via del Fosso dell'Osa, a Villaggio Prenestino, periferia est della Capitale.