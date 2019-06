Cabina elettrica in fiamme vicino i binari: ritardi e disagi sui treni regionali

Cabina elettrica in fiamme vicino la stazione Roma Nomentana. Questa la causa che ha determinato disagi e ritardi sui treni della linea Fl1 Orte-Roma-Fiumicino. Come comunica Rfi il primo problema si è manifestato intorno alle 9:20 di lunedì 3 giugno per un "inconveniente agli apparati di circolazione nella stazione di Fara Sabina".

Alle 11:40 l'incendio alla cabina elettrica vicino la stazione Nomentana, che ha determinato "un guasto agli impianti". Divampato nei pressi della sede ferroviaria fra Roma Tiburtina e Roma Nomentana sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma assieme ai tecnici Rfi e agli agenti del Compratimento Lazio della Polizia Ferroviaria che stanno svolgendo accertamenti sull'accaduto. Riprogrammato il servizio ferroviario regionale con cancellazioni e limitazioni.

Alle 12:30, come scrive ancora Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità con treni in ritardo fino a 30 minuti ed i soccorritori ancora a lavoro per terminare l'intervento.



⌛️⚠️#FL1 #Roma #Orte: la circolazione permane rallentata per un inconveniente all'infrastruttura tra le🚉 di #RomaTiburtina e #RomaNomentana. Continua l'intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFi e dei Vigili del Fuoco. Aggiornamento ore 12.30 https://t.co/clowUs5McP — Infotreno (@TIRegionale) June 3, 2019