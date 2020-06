Incendio ad Ostia, brucia gazebo di uno stabilimento. Il titolare: "Mai ricevuto minacce"

Fiamme e fumo, ad Ostia, per un incendio nella zona esterna dello stabilimento 'Il Gabbiano', in lungomare Amerigo Vespucci 180. A bruciare, intorno alle 22 del 10 giugno, il gazebo del lido balneare.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e gli agenti della polizia di Stato con il Reparto Prevenzione Anticrimine e la squadra delle Volanti. I pompieri di via Celli hanno riferito che le fiamme hanno "bruciato diversi arredi della sala esterna".

Il titolare dello stabilimento balneare, ascoltato dai poliziotti, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce. Si indaga sulle cause dell'incendio, al momento non è esclusa l'ipotesi che possa trattarsi di un corto circuito o comunque un rogo accidentale.