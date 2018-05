Faida tra famiglie: container e roulotte incendiate, raid punitivo nella baraccopoli

Un raid punitivo per vendicarsi di uno sgarro tra famiglie. Tragedia sfiorata a Tivoli Terme dove i carabinieri della compagnia tiburtina hanno arrestato 4 uomini in flagranza di reato, con una quinta persona sottoposta a fermo di indiziato di delitto, poiché responsabili di danneggiamento aggravato, lesioni aggravate, incendio, porto abusivo armi. Le violenze in una baraccopoli del Comune della provincia nord est della Capitale.

Raid punitivo a Bagni di Tivoli

I cittadini arrestati (quattro di etnia rom ed uno di nazionalità italiana) sono stati arrestati poiché, in concorso tra loro e nel cuore della notte, per vendicarsi di uno "sgarro" precedentemente subito, hanno condotto un vero e proprio raid punitivo su strada dei Bagni Vecchi, a Bagni di Tivoli, dove dimorava un’altra famiglia sempre di etnia rom.

Spedizione punitiva in strada dei Bagni Vecchi

La spedizione punitiva ha fatto sì che si danneggiassero, mediante mazze e bastoni, due roulotte, una Volkswagen Golf e si appiccasse il fuoco con la benzina ad un container che veniva completamente distrutto dalle fiamme. Il raid punitivo, inoltre, non si fermava ai violenti danneggiamenti alle auto ma investiva anche l’incolumità fisica di una delle persone che abitava in quella via.



Picchiato con un bastone dal branco

Quest’ultima infatti a seguito del pestaggio subito, riportava la rottura del setto nasale. Gli aggressori di 54, 43, 30 e 24 anni, nel cuore della notte e nella tribale convinzione di vendicare un precedente sgarro subito, hanno fatto violentemente irruzione presso la dimora della famiglia rom a loro avversa. Arrivati sul posto hanno quindi dennaggiato roulotte, camper e auto parcheggiate. Poi la sono passati all'incendio doloso di un container, con il rischio di causare una vera e propria tragedia se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Raid punitivo a Tivoli Terme

I fatti hanno preso corpo quando carabinieri e polizia di Stato sono stati allertati per una violenta lite tra due famiglie Rom. Sembrava tutto finito, quando improvvisamente alle ore 02.00 è arrivata un’altra e più preoccupante segnalazione alla centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, dove si segnalava un incendio, sempre presso la stessa via.

Container in fiamme a Bagni di Tivoli

La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme che dopo la lite era rimasta vigile a monitorare la zona, è quindi intervenuta nuovamente e prontamente in strada dei Bagni Vecchi, a due passi dai laghi Regina e Colonnelle. Arrivati sul posto i militari hanno quindi trovato un container avvolto dalle fiamme, con altre auto distrutte ed un uomo ferito su una barella dell'ambulanza del 118.

Aggressione al ferito sulla barella

Anche davanti ai carabinieri uno degli aggressori ancora con una mazza tra le mani, gli altri erano lì con lui- ha tenato di aggredire la vittima distesa sulla lettiga. Scattava subito l’arresto e la richiesta di rinforzo di altri carabinieri che una volta raggiunta la zona degli scontri hanno arrestato tutti gli altri aggressori tranne uno, resosi irreperibile. Il ricercato è stato poi fermato la mattina successiva e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Cinque arresti

Per tutti il magistrato di turno della Procura di Tivoli ha disposto la traduzione presso il carcere di Roma in attesa del rito di convalida. Sul posto sono state rinvenute e sequestrate le mazze da baseball, i bastoni e la latta ancora ricolma di benzina, utilizzati per il raid violento.