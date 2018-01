Incendio in una scuola, ipotesi dolosa

Incendio ieri 9 gennaio alla scuola secondaria di primo grado Calamatta di via Don Milani, di Civitavecchia. Intorno alle 18:30, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno distrutto due stanze dell'edificio. Allertati, sul posto, per lo spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, con una squadra e un'autobotte.

I pompieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi verso altri locali dell'istituto posti al piano terreno. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma l aule dell'istituto sono state interessate dal denso fumo nero sprigionato dell'incendio e oggi la scuola è rimasta chiusa.

Sul posto anche i Carabinieri che indagano, non escludendo alcuna ipotesi neanche quella dolosa come conferma il sindaco Antonio Cozzolino: "La magistratura ha disposto il sequestro della struttura e quindi per i giorni di mercoledì e giovedì la scuola sarà chiusa. Dalle prime informazioni ricevute l'incendio sembra essere di natura dolosa ma domani avremo i dettagli e le relazioni ufficiali di quanto accaduto. Colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio tecnico, la Polizia Locale e le forze dell'ordine prontamente intervenute e, ovviamente, i vigili del fuoco della caserma Bonifazi che con il loro tempestivo e rapido intervento hanno fatto sì che l'incendio venisse domato in tempi brevissimi limitando il più possibile i danni".