Prati: incendio in una scuola, evacuati gli studenti

Un principio di incendio e una scuola evacuata. E' successo oggi 16 marzo all'istituto Statale Gelasio Caetani, in viale Giuseppe Mazzini 36, quando, per cause ancora da accertare, un cumulo di vecchi stracci ha preso fuoco. Immediato è così scattato l'allarme antincendio del plesso scolastico.

Sul posto, intorno alle 12:20, sono quindi giunti i Vigili del Fuoco con tre quadre e quattro volanti della Polizia di Stato. Gli studenti, per precauzione, sono stati fatti evacuare in strada mentre i pompieri hanno spento il rogo e bonificato l'area. La situazione è tornata, in pochi minuti, sotto controllo. Al momento non si registrano feriti o intossicati.