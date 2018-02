Villa invasa dal fumo dopo incendio in cucina: casa distrutta dalle fiamme

Paura a Santa Marinella dove un vasto incendio in una abitazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia. L'allerta ai pompieri alle 9:00 di oggi 7 febbraio in via della Libertà. Ad essere avvolta dalle fiamme una villa di due piani fuori terra con il fumo che ha completamente invaso l'immobile.

Incendio a Santa Marinella

I vigili del fuoco del Comune portuale hanno individuato ed estinto le fiamme localizzate nel locale cucina, posta al piano terra della struttura, ed impedito alle stesse di propagarsi al resto della casa. Nessun ferito. Ingenti i danni alla struttura.