Incendio a Santa Marinella, brucia la cantina di una villa

Tanto fumo e nessun ferito. Nella notte, intorno alle 2, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella, in via Abbadia, per l'incendio di un box adibito a ricovero attrezzi adiacente l'abitazione in indirizzo.

I pompieri prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse, di propagarsi alla casa. Nessun ferito. In ausilio un'autobotte proveniente dal distaccamento di Cerveteri. Sul posto anche la Polizia di Stato. Ieri un altro incendio simile sempre a Santa Marinella.