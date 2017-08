Incendio a Santa Marinella: fumo nero sul litorale, chiuso svicolo della Roma-Civitavecchia

Incendio oggi 16 agosto a Santa Marinella con conseguente chiusura di una parte della Roma-Civitavecchia. Dalle ore 11:45 circa, a bruciare sono stati campi e sterpaglie all'altezza del chilometro 55 della via Aurelia. Sul posto squadre del comando di Roma dei Vigili del Fuoco, con la 17/a (Civitavecchia), la 26/a (Cerveteri), la AB9 (autobotte dal distaccamento Roma Prati), la 8/a (da Montemario), la Ab/34 (autobotte da Cerveteri) e un elicottero.

Le fiamme sono scoppiate in zona Quartaccia/Aurelia Vecchia e la colonna nera di fumo generata dall'incendio è ben visibile anche da Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino e Ostia. Alcuni residenti hanno udito anche diverse esplosioni dovute probabilmente a bombole di gas.

Per permettere i soccorsi il traffico veicolare è stato interdetto da via dei Cipressi fino all'incrocio con la statale Aurelia. Disagi anche per gli automobilisti in marcia sulla Roma-Civitavecchia all'altezza dello svincolo tra Santa Marinella e Santa Severa con la chiusura temporanea della carreggiata verso la Capitale dalle 13 in pochi. Le fiamme, infatti, hanno coinvolto anche alcune barriere antirumore dell'A12. Le fiamme hanno messo in pericolo anche abitazioni e animali tratti in salvo dai Vigili del Fuoco.

🔴 #A12 Roma-Civitavecchia CHIUSO SVINCOLO Civitavecchia Sud in entrata in autostrada>Roma. Entrata consigliata S.Severa #incendio #luceverde — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) 16 agosto 2017

Sul luogo dell'evento tra Civitavecchia Sud e Santa Severa, oltre al personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale. Agli utenti provenienti da Civitavecchia e diretti a Roma si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Civitavecchia Sud, di percorrere la viabilità ordinaria verso Santa Severa dove rientrare in autostrada verso Roma.