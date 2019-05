Incendio a Santa Marinella: fiamme in una villetta sulla via Aurelia

Incendio a Santa Marinella. L'allerta ai soccorritori alle 7:50 circa di martedì 21 maggio quando i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla via Aurelia per incendio in un'abitazione. Molto fumo all’interno dell’unità immobiliare posta a piano terra.

L’incendio probabilmente originatosi nella notte, non si è sviluppato in modo violento poiché le finestre chiuse non hanno consentito alle fiamme di alimentarsi a causa della carenza di comburente. Molto fumo e calore. I pompieri entrati nella casa, hanno individuato ed estinto due focolai, ventilato i locali, impedito alle fiamme di propagarsi al resto della struttura e messo in sicurezza l’area.

Nessuna persona presente nell’abitazione e nessun ferito. Fra le ipotesi quella della cause elettriche. Danni agli arredi e agli intonaci, ma non strutturali.