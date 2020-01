Incendio in un appartamento, vicino di casa spegne i primi focolai: così è stata salvata una famiglia

Tanta paura all'alba del 20 gennaio, nel comune di Santa Marinella, dove intorno alle 4 del mattino circa i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dei Gladioli, 58 per un incendio in una abitazione.



Un rogo infatti si era sviluppato sul balcone al primo piano di una villetta, facente parte di un complesso residenziale. Prima dell'arrivo dei soccorsi è stato decisivo l'intervento di un vicino, bravo a contenere l'espandersi delle fiamme, bagnando il balcone con un tubo dell'acqua.

Sul posto anche i carabinieri di Civitavecchia che hanno fatto uscire dalla casa e messo in sicurezza marito, moglie, figlio piccolo e una donna anziana che, spaventati dalle fiamme, si erano rifugiati al piano superiore dell'appartamento e chiedevano aiuto dal balcone.

I vigili del fuoco hanno quindi estinto le fiamme che si stavano propagando e hanno provveduto all'evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione, mettendo in sicurezza l'intera area. Le persone messe in sicurezza sicurezza dai militari dell'Arma sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario 118 presente sul posto.