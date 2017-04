Santa Marinella: incendio in un appartamento, salvata una donna

Attimi di tensione questa mattina a Santa Marinella dove un appartamento, via Aurelia 394, è andato a fuoco. Le fiamme sono scoppiate, a causa di un corto circuito, al primo piano di una palazzina intorno alle 9 del mattino. Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e di Cerveteri e i Carabinieri della locale stazione.

Al momento dell'arrivo sul posto l'inquilina si trovava già fuori dellappartamento e pur non avendo riportato ferite è stata ugualmente assistita dal personale sanitario 118 presente. I Vigili del Fuoco hanno quindi estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura.

L'edificio in un primo momento era stato fatto evacuare per precauzione ma una volta messo in sicurezza, le persone sono state fatte rientrare nelle rispettive case. Solo qualche danno ai mobili della casa.