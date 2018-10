Incendio sulla via Aurelia Antica: fiamme a ridosso delle abitazioni

Paura per alcuni residenti di Santa Marinella alle prese con un incendio che ha sfiorato le recinzioni delle loro abitazioni. L'allerta intorno alle 16:40 di lunedì 1 ottobre. In particolare i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio sterpaglie, sulla via Aurelia Antica, altezza civico 28, lungo la massicciata ferroviaria.

Incendio a Santa Marinella

Le fiamme minacciavano le recinzioni delle abitazioni che vi si affacciano. I Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alle abitazioni. L'area interessata dalle fiamme è stata di circa 1000 metri quadrati. Nessuno è rimasto ferito né si sono registrati danni a cose o persone. L'intervento ha richiesto l'impiego di tre automezzi 17A defender e ABP17. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.