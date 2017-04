Incendio a San Lorenzo, in fiamme un pub in via degli Anamari: evacuato il palazzo

Paura ieri sera a San Lorenzo, in via degli Anamari 16. Intorno alle 22.30 un incendio si è sviluppato in un pub al pian terreno di un edificio a sette piani che è stato evacuato. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un'autobotte, un'autoscala e un carro autoprotettori che hanno evitato che le fiamme si propagassero. Due le persone intossicate. Il proprietario del pub è rimasto ferito mentre fuggiva dal locale. Il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco sono intervenuti all'interno dello stabile. Ancora da accertare la causa del rogo.