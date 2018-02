Incendio in una villa quadrifamiliare: evacuate cinque persone

Paura nel pomeriggio del 31 gennaio a San Cesareo dove i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via del Campo Sportivo 35 per l'incendio di un appartamento posto al piano terra di una villa quadrifamiliare. Sul posto due squadre dei pompieri, una autobotte ed il Carro Autoprotettori.

Evacuate cinque persone

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altri appartamenti della villa quadrifamiliare. Non ci sono persone ferite o intossicate. A scopo precauzionale gli occupanti (in totale 5 persone) degli appartamenti sono stati fatti evacuare. L'appartamento coinvolto è andato distrutto completamente dalle fiamme. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.