Incendio a Salone: in fiamme cumuli di rifiuti vicino alla baraccopoli

Tre incendi di cumuli di rifiuti in meno di 24 ore. Ad intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Ad aprire le danze un vasto incendio che ha riguardato una distesa di spazzatura, compresa di molti ingombranti, adiacente alla baraccopoli di via di Salone. L'allerta ai soccorritori intorno alle 9:00 di lunedì mattina da via Cesare Cipolletti. Vasto il rogo che ha richiesto due ore di intervento da parte dei pompieri, intervenuti con una squadra ed una autobotte. Le fiamme sono state domate intorno alle 11:00. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio a Salone

In particolare l'incendio è divampato dietro al muro di cinta che divide via Cipolletti dalla baraccopoli del VI Municipio delle Torri. Sul posto anche gli agenti dei Gruppi Spe e VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio a La Barbuta

Stesso copione alle 2:00 della notte fra il 16 ed il 17 aprile con l'intervento dei vigili del fuoco in via Giovanni Ciampini, a ridosso della baraccopoli La Barbuta. Anche in questo caso i pompieri sono intervenuti per spegnere un cumulo di rifiuti che si trova a ridosso del campo rom di Ciampino. Poche ore più tardi il terzo ed ultimo intervento, sempre per cumuli di ingombranti in fiamme, questa volta in via del Fosso della Magliana.