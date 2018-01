Fiumicino, roulotte in fiamme nella notte: salvo l'uomo all'interno

Nella notte a Fiumicino una roulotte è stata distrutta dalle fiamme. L'uomo che si trovava all'interno è riuscito a sottrarsi al rogo ma è stato portato all'ospedale in stato confusionale. Erano passate da poco le 4 del mattino del 13 gennaio quando alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenute nell'area recintata di via Trincea delle Frasche 78 dove si trovava la roulotte.

All'interno un uomo di circa 40 anni, italiano, che era uscito dalla roulotte per tentate di spegnere l'incendio e che è stato ritrovato in stato confusionale. E' stato prima assistito dai vigili del fuoco, poi affidato al personale del 118 che lo ha portato in ospedale.

Nonostante le operazioni di spegnimento la roulotte è stata distrutta dal fuoco. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.