Divino Amore, autobus della Roma Tpl in fiamme: fumo in via Ardeatina

Ancora un autobus in fiamme a Roma. Questa volta, però, non si tratta di un flambus Atac ma di un mezzo della Roma Tpl, l'azienda privata che si è aggiudicata nel 2010 la gara ad evidenza pubblica per il servizio sulla rete periferica del trasporto pubblico.

I fatti sono avvenuti in via Ardeatina, all'altezza del civico 1233. Nonostante tecnicamente si parli di principio di incendio (ossia quando la vettura può essere riutilizzata nonostante le fiamme), dalle immagini si notano le lingue di fuoco fuoriuscire dalla parte posteriore dell'autobus della linea 218.

L'autista, una volta notato il fumo, ha accostato, provato a utilizzare l'estintore di servizio e, non riuscendo a ottenere i risultati sperati, ha allertato vigili del fuoco prontamente intervenuti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

"Probabilmente nessuno fa le manutenzioni. Oppure i pezzi di ricambio che si usano non sono all'altezza di un parco mezzi che dovrebbe essere eccellente" tuona Michele Frullo, del sindacato Usb (Unione sindacale di base), che solamente due settimane fa aveva sottolineato il problema dell'aria condizionata mancante sui bus della Roma Tpl e di come l'azienda abbia problemi: "Ci sono ritardi preoccupanti sugli stipendi e forti pressioni su chi lavora".