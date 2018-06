Incendio ad Acilia: fiamme vicino i palazzi, residenti evacuati. Nube nera a Roma Sud

Torna l'incubo degli incendi a Roma Sud. Intorno alle 16 le fiamme sono scoppiate vicino un vivaio di via Padre Antonio Cocchi, nei pressi del parco Di Ponte Ladrone nella zona tra Acilia e Casal Bernocchi.

A bruciare alberi, plastica e sterpaglie con le fiamme anche hanno lambito alcuni palazzi. Sul posto i Vigili del Fuoco con tre squadre da Ostia e dall'Eur, con il supporto di un elicottero, i volontari della Protezione Civile e la Polizia con il Commissariato del Lido che, per precauzione, ha fatto evacuare i residenti di tre palazzine. Ad alimentare le fiamme un forte vento secco.

Una grossa nube di fumo nero, visibile tra Dragona ed Ostia, si è contemporaneamente alzata in cielo. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha limitato i danni e l'incendio è stato domato in un'ora. Da appurare la cause cha hanno generato il rogo. Al momento nessuna pista è esclusa dagli inquirenti.