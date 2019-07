Incendio in via del Cappellaccio: in fiamme deposito di pneumatici, fumo nero tra Eur e Ostiense

Una alta colonna di fumo nero ben visibile sino alle zone dell'Eur e dell'Ostiense. A provocarla un vasto incendio sviluppatosi in un capannone utilizzato come deposito di pneumatici in zona Marconi. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 di giovedì 11 luglio da via del Cappellaccio 132 e si sono alimentate rapidamente diffondendosi fra le sterpaglie presenti nella zona dove è scoppiato il rogo.

Alleratati i soccorritori da una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo della zona sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale ed i volontari della protezione civile.

In tilt la viabilità del quadrante dove è divampato l'incendio con via del Cappellaccio chiusa per consentire l'intervento dei pompieri e dei soccorritori all'altezza del viadotto della Magliana. Chiusa anche la via del Mare, tra via dei Cocchieri e via dell'Ippica con il trafffico deviato sulla via Ostiense.

Ripercussioni al traffico con code sul viadotto della Magliana tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio in direzione Fiumicino, e tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione Eur. Sempre sulla Colombo code tra Piazza Guglielmo Marconi e Piazzale Venticinque Marzo 1957 in direzione della via Pontina.

A chiudere la strada e regolare la viabilità gli agenti dei Gruppi IX Eur ed XI Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

#11luglio #Roma 16:00, cinque squadre #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio nel quartiere Magliana. pic.twitter.com/csBLSaWPKo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 11, 2019

🔴⭕#Roma - STRADA CHIUSA -Via del Cappellaccio altezza Viadotto della Magliana



intervento 👨‍🚒Vigili del Fuoco#luceverde #Lazio

— Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 11, 2019