Incendio in via del Fosso della Magliana: in fiamme un deposito. Alta nuvola di fumo nero

Paura a Roma per un incendio verificatosi poco dopo le 14. Un'alta nube visibile in diversi punti del quadrante sud ovest della Capitale. Fumo nero sprigionato da un deposito di automezzi situato in via del Fosso della Magliana.

A bruciare un deposito di mezzi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale di Roma Capitale (XI gruppo Marconi) e polizia di Stato. Tante le segnalazioni di cittadini allarmati per la densa nube sprigionata.

A bruciare, dalle prime informazioni, un deposito di cassette di legno. Le fiamme, successivamente, hanno coinvolto un camion parcheggiato nei pressi dell'area che, bruciando, ha sprigionato la nube nera. Nell'incendio sono state coinvolte anche le sterpaglie vicino al deposito.