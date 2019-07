Incendio a Roma nord: bruciano sterpaglie in via della Storta, chiusa la strada

Roma brucia. Anche nel pomeriggio di venerdì 12 luglio soccorritori a lavoro. L'allerta ai vigili del fuoco intorno alle 15 a Roma nord-ovest. A prendere fuoco un'area verde e sterpaglie.

In particolare l'intervento dei pompieri è stato necessario al civico 141 di via della Storta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, due pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Dopo qualche iniziale rallentamento i soccorritori hanno disposto la chiusura di via della Storta fra via di Boccea e via della Traversella, oltre ad un piccolo tratto di via Cherasco.

Un venerdì di fuoco aperto da un bus Atac della linea 671 carbonizzato in seguito ad un incendio divampato mentre marciava sulla via Appia Nuova, in piazza Cantù.

Anche giovedì la Capitale non è stata indenne dagli incendi, come in via del Cappellaccio alla Magliana dove quattro capannoni, fra i quali un deposito di pneumatici, .sono andati distrutti in seguito ad un vasto rogo divampato intorno alle 16:00 e spento dopo 4 ore di intervento.

Nel pomeriggio, sempre dell'11 luglio, ancora sterpaglie in fiamme, in via Belmonte in Sabina, zona Casal Monastero.