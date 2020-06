Incendio a Grottarossa: fiamme e fumo vicino al deposito Atac

Incendio a Roma nord. La chiamata ai soccorritori la mattina di martedì 9 giugno sulla via Flaminia, altezza via di Grottarossa. Qui è stato necessario l'intervento degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale e dei pompieri. A prendere fuoco delle sterpaglie nell'area adiacente alla rampa che da via Flaminia Nuova porta al deposito Atac di via di Grottarossa.

Da accertare le cause dell'incendio. Verifiche da parte dei vigili del fuoco per controllare i piloni del ponte sotto ai quali è divampato il rogo e verificarne la stabilità.