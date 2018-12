Prenestino: incendio in un hotel, agenti e vigili del fuoco sul posto

Un incendio è scoppiato a Roma, intorno alle 16 di oggi 30 dicembre, all'interno di un albergo in zona piazzale Prenestino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Al momento non risultano persone ferite. Per la viabilità sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Prenestino, che hanno chiuso via Prenestina da Piazzale Prenestino a Piazzale Labicano dalle 16.15 alle 17.